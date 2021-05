Hockey pista, Playoff Serie A1: Lodi e Bassano volano in semifinale

Il sabato sera dei playoff della Serie A1 2020/2021 di hockey pista regala spettacolo ed emozioni. Sono due i verdetti arrivati verso dalla “Road to Scudetto“: andiamo a vedere quindi come sono andate le cose.

Lodi e Bassano staccano il biglietto per la semifinale, dove si affronteranno a partire da sabato prossimo al meglio delle cinque partite. I lombardi dopo aver battuto il Correggio in gara -1 si sono ripetuti in gara -2 stampando un nettissimo 7-0, mentre i vicentini – nel derby contro il Trissino – sono passati con lo score finale di 7-8 in trasferta al termine di una partita risoltasi soltanto ai rigori, dopo il 4-4 dei tempi regolamentari.

Domani invece, per capire chi ci potrebbe essere nella semifinale, sono in programma i “return match” di Forte dei Marmi-Montebello e Sarzana-Follonica, con le squadre toscane che, in caso di vittoria contemporanea, si aggiungerebbero al quadro delle “Magnifiche 4”.

LE NOTE TECNICHE

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – GARA-1

Quarto di Finale #2 – Gara-2 – Sabato 8 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – BIDIELLE CORREGGIO = 7-0 (serie 2-0)

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Compagno, Torner, Mendez – Cinquini, Gori M, Gori A, Bigatti – All. Bresciani

Bidielle: Campor, Zucchiatti (C), Mattugini, Barbieri N, Garcia J – Cinquini E, Bertolucci M, Posito F, Casari, Salines – All. Jara

Marcatori: 1t: 12’33” Compagno (tir.dir) (L), 13’28” Compagno (L), 14’23” Mendez (L) – 2t: 0’22” Mendez (L), 20’24” Mendez (L), 21’02” Mendez (L), 22’51” Cinquini (L)

Espulsioni: 1t: 12’33” Barbieri N (2′) (C) – 2t: 4’29” Mendez (2′) (L)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Quarto di Finale #3 – Gara-2 – Sabato 8 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

GSH TRISSINO – UBROKER BASSANO = 7-8 (1-2, 3-2, 0-0, 0-0, 3-4) (serie 0-2)

Trissino: Catala, Pinto (C), Gavioli D, Garcia E, Malagoli – Faccin, Scuccato, Caio, Gavioli G, Zen – All. Resende

Ubroker: Verona, Amato (C), Coy, Cancela, Festa – Milani, Galbas P, Baggio, Canesso, Pertegato – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 6’17” Pinto (T), 10’19” Coy (rig) (B), 20’21” Festa (B) – 2t: 1’23” Pinto (T), 2’06” Cancela (B), 6’28” Malagoli (T), 9’37” Cancela (B), 11’36” Malagoli (T)

Rigori: Pinto (T), Coy (B), Coy (B), Pinto (T), Coy (B), Pinto (T), Coy (B)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Franco Ferrari di Viareggio (LU)

Quarto di Finale #1 – Gara-2 – Domenica 9 maggio 2021 – ore 17:00 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO (serie 1-0)

Arbitri: Giovanni Andrisani di Matera e Andrea Davoli di Correggio (RE)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- fortxmont – Commento di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri

Quarto di Finale #4 – Gara-2 – Domenica 9 maggio 2021 – ore 18:00 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – GALILEO FOLLONICA (serie 0-1)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Simone Brambilla di Agrate (MB)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- sarzxfoll – Commento di Alessandro Grasso Peroni e Paolo Virdi

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI QUARTI

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – GARA-2

Quarto #1 – Domenica 9 maggio 2021 – ore 17:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO (serie 1-0)

Quarto #2 – Sabato 8 maggio 2021 – ore 18:00 – AMATORI WASKEN LODI x BIDIELLE CORREGGIO =7-0 (serie 2-0) AMATORI WASKEN LODI QUALIFICATO

Quarto #3 – Sabato 8 maggio 2021 – ore 20:45 – GSH TRISSINO x UBROKER BASSANO= 7-8 ai rigori (serie 0-2) UBROKER BASSANO QUALIFICATO

Quarto #4 – Domenica 9 maggio 2021 – ore 18:00 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x GALILEO FOLLONICA- Serie 0-1

FOTO: FISR/Alberto Vanelli