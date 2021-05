Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: successi per USA, Repubblica Ceca, Finlandia, Russia e Slovacchia

Sabato con ben sei match per quanto riguarda il Campionato Mondiale di Top Division 2021 di hockey ghiaccio in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Oltre alla partita che ha visto impegnata l’Italia (che ha subito una rovinosa sconfitta per mano del Kazakistan) abbiamo visto sfide che sono andate a delineare in maniera maggiore la situazione nelle due classifiche. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo oggi nei match.

REPUBBLICA CECA – GRAN BRETAGNA 6-1: match senza storia con i cechi che passano in vantaggio già dopo 8:01 con Klok, quindi il raddoppio arriva al 20:33 con Hronek, prima del 3-0 di Sulak al 24:29. La Repubblica Ceca non si ferma e segna il poker con Chytil al 32:07, prima che Myers segni la rete della bandiera per i britannici al 39:37. L’ultimo periodo non cambia la situazione con i cechi che vanno ulteriormente a segno con Lenc e Sulak per il 6-1 finale

NORVEGIA – USA 1-2: successo importantissimo per gli States che sbloccano il punteggio dopo 10:30 con Garland, quindi raddoppiano con Thompson al 27:12. Gli scandinavi reagiscono nel finale con Olimb (54:27) ma ormai è troppo tardi ed il successo va agli USA.

SVIZZERA – RUSSIA 1-4: la squadra russa non lascia scampo agli elvetici dopo un match inizialmente equilibrato. Il vantaggio arriva con Burdasov al minuto 35:01, ma la Svizzera pareggia i conti al 48:12 con Hischier. Il finale, però, è tutto targato Russia con le reti di Karnaukhov (50:26) per il 2-1, quindi Tolchiksy (52:38) per il 3-1, infine ancora Tolchinsky fissa il punteggio finale sul 4-1 al 59:58.

GERMANIA – FINLANDIA 1-2: gli scandinavi passano in vantaggio con Lundell al minuto 6:17 sfruttando un powerplay. Il pareggio dei tedeschi arriva nel secondo periodo con Holzer al minuto 27:58, quindi nella terza frazione la Finlandia torna avanti con Ruotsalainen al minuto 51:26 e chiude i conti in questo scontro di alta classifica.

SLOVACCHIA DANIMARCA 2-0: la sfida è equilibratissima e si sblocca solamente nel terzo periodo con Cehlarik che segna l’1-0 al minuto 47:13. Dopo tanto livellamento arriva il raddoppio di Janosik al minuto 52:25 e la Slovacchia blinda la vittoria.

CLASSIFICA GRUPPO A

1 RUSSIA 12

2 SLOVACCHIA 12

3 SVIZZERA 9

4 REPUBBLICA CECA 8

5 DANIMARCA 8

6 SVEZIA 6

7 BIELORUSSIA 4

8 GRAN BRETAGNA 4

CLASSIFICA GRUPPO B

1 FINLANDIA 13

2 USA 12

3 KAZAKISTAN 10

4 GERMANIA 9

5 LETTONIA 8

6 CANADA 6

7 NORVEGIA 5

8 ITALIA 0

Foto: LPS Andrea Re