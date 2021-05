L’Italia è stata sconfitta dalla Slovenia per 3-0 nella seconda partita della Nations League 2021 di volley maschile. Gli azzurri sono crollati al cospetto dei balcanici dopo aver perso ieri sera contro la Polonia. Battuta d’arresto per la nostra Nazionale, che sta giocando nella “bolla” di Rimini con tanti giovani e seconde linee, mentre i big sono impegnati in un collegiale a Roma per prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Il regista Riccardo Sbertoli ha analizzato la prestazione attraverso i canali della Federvolley: “È incredibile come il finale di primo set abbia condizionato l’intera gara. Conosciamo il valore di Cebulj e le sue grandissime doti al servizio, ma queste sono situazioni di gioco che possono capitare e noi dobbiamo imparare a gestirle. Oggi il nostro avvio di gara è stato davvero ottimo, siamo partiti concentrati con la consapevolezza e la voglia di fare bene e almeno all’inizio ci siamo riusciti. Poi però è accaduto ciò che ci siamo detti e a quel punto la gara è cambiata. Per crescere come squadra dobbiamo avere la consapevolezza che le altre, essendo più esperte, sono più solide di noi, ma abbiamo il dovere di capire che le difficoltà, quando arrivano, vanno affrontate tutti insieme rimanendo sempre concentrati e noi in questo momento non siamo ancora in grado di farlo”.

Foto: FIVB