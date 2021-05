Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: Italia travolta dal Kazakistan. Azzurri ancora a secco di punti

Si arrende ancora una volta la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, che incappa nella quinta sconfitta in altrettante partite nei Mondiali 2021 in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Stavolta ad avere la meglio sugli azzurri è il Kazakistan, che si impone per 11-3 e raggiunge momentaneamente la Finlandia a quota 10 punti.

Il match comincia male per l’Italia, che va sotto nel punteggio dopo 2’12” per via della rete di Starchenko in power play. Nel primo periodo, però, gli azzurri resistono e rimangono ampiamente in partita, chiudendo sullo 0-1 e addirittura pareggiando in avvio di secondo tempo con Miceli (24’37”), abile a sfruttare una combinazione sull’asse Petan-Frank.

La partita rimane in equilibrio per quasi 10′, dopodiché il Kazakistan piazza un bruciante uno-due firmato da Petukhov (32’31”) e Rymarev (34’59”) e vola sul 3-1, risultato con cui si chiude il secondo periodo. Nel terzo tempo la valanga kazaka travolge gli azzurri. Dopo 1’31” Mikhailis firma il 4-1 in power play, con immediata risposta di Hochkofler che dopo appena 12” insacca il 4-2. Nel giro di poco più di 3′ gli asiatici allungano in maniera imperiosa con il centro di Valk in power play (46’12”) e la doppietta di Likhotnikov (47’01” e 49’46”).

Al 50’59” Petan accorcia le distanze con un’azione personale, ma gli ultimi 10′ sono davvero un incubo per la formazione allenata da Greg Ireland: Panyukov (54’38”), Starchenko in power play (56’07”), Svedberg (57’44”) e Shalapov in power play (59’52”) vanno a segno e decretano il definitivo 11-3. Italia ancora a secco di punti e già ampiamente eliminata dalla competizione.

Foto: FISG