Hockey ghiaccio, la Nazionale è sbarcata a Riga, ancora assenti coach Ireland e e cinque giocatori

Dopo aver concluso il raduno di Bolzano, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio è finalmente sbarcata a Riga dove, dal 21 maggio al 6 giugno, sono in programma i Mondiali Top Division 2021. L’Italia, purtroppo, è stata interessata da numerosi casi di positività al Covid-19, e alcuni elementi del roster (Smith, Larkin, Miglioranzi, Trivellato e Gander) potranno raggiungere la squadra solamente dopo essere risultati negativi al tampone.

Il gruppo, attualmente, è composto da 23 giocatori (3 portieri, 7 difensori e 13 attaccanti), dai coach e dai membri dello staff. Al momento non può essere del gruppo il coach Greg Ireland, che continuerà a coordinare il lavoro “da remoto”. Durante la sua assenza la squadra sarà guidata da Giorgio De Bettin e Fabio Armani.

“Si tratta di una situazione indubbiamente inaspettata – commenta Giorgio De Bettin al sito ufficiale della FISG – dove nulla è andato come avevamo pianificato. E’ tutto molto complicato, ma ritengo comunque un bene per la squadra e per tutto il movimento essere riusciti a partire per questo Mondiale. Abbiamo perso per strada molti dei leader, è vero, ma si è creata un’opportunità nuova e inattesa per tanti ragazzi che avranno la possibilità di dimostrare il loro valore. Sarà una sfida enorme per tutti, compreso lo staff tecnico, che non potrà contare, almeno inizialmente, sulla presenza di Greg Ireland. Per quanto mi riguarda, spero di essere all’altezza e di essere in grado di dare qualcosa di positivo ai ragazzi. L’obiettivo è diventare, a fine torneo, una squadra migliore di quella che lo aveva iniziato: siamo consapevoli del fatto che affronteremo esperienze impegnative e difficili, ma sono convinto che saranno molto formative e faranno crescere non solo questo gruppo ma, mi auguro, tutto l’hockey italiano”.

Una volta arrivati a Riga, tutto il gruppo azzurro, così come previsto dai protocolli IIHF, è stato posto in isolamento per 48 ore. Il primo allenamento avrà luogo nel primo pomeriggio di martedì 18 maggio. L’esordio al Mondiale è in programma venerdì 21 maggio alle ore 15.15 contro la Germania.

Foto: Carola Semino