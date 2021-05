Football americano, Prima Divisione 2021: i Panthers non si fermano, vincono Warriors e Guelfi

Prosegue all’insegna di punti e spettacolo il Campionato Italiano di Prima Divisione 2021 di football americano, con i Panthers Parma che si confermano in vetta ad una classifica dominata dall’equilibrio, dove dal terzo posto in poi è vera bagarre. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa è successo nella sesta settimana stagionale, con tre successi esterni ed attacchi che, quasi sempre, sono apparsi incontenibili.

DOLPHINS ANCORA – WARRIORS BOLOGNA 6-14: nonostante l’assenza di Quattrone e numerosi infortuni, i padroni di casa mettono in campo voglia e carattere. Primo quarto di studio, con le difese in cattedra e primi punti per i bolognesi nel secondo periodo, grazie a due bellissimi TD pass di Rooney per Zanetti. Terzo quarto privo di segnature, con i Warriors che controllano la partita, ma senza più riuscire a mettere punti sul tabellone. Saranno i padroni di casa a segnare i primi ed ultimi 6 punti di giornata, grazie ad un passaggio di Di Galbo per Nocera, per il 14 a 6 che chiude la partita.

DUCKS LAZIO – PANTHERS PARMA: 26-40: gli emiliani mantengono l’imbattibilità vincendo in casa dei Ducks, ma rischiando l’ennesima straordinaria rimonta dei romani dopo l’intervallo, nonostante il 27-7 parziale. Partenza lenta per i Ducks, che subiscono i primi 7 punti pochi secondi dopo il kick-off, con una corsa di 22 yard di Malpeli Avalli, cui fa seguito il TD di Diaco e il bellissimo TD pass da 89 yard di Hennessey per Alinovi. L’intervallo, però, scuote i padroni di casa, che rientrano con un altro piglio: Casey manda in endzone Hazel, Bianco trasforma su calcio, la difesa costringe gli avversari al punt e al drive offensivo successivo, Casey confeziona un altro TD pass, questa volta per Pozzebon, siamo 20-27. L’ultimo quarto vede Malpeli Avalli tornare a macinare gioco e ad allungare le distanze. I Ducks rispondono subito con Casey, che manda in enzone Rinaldi, dando il via ad un finale al cardiopalma. I nero-argento, però, non mollano e sull’asse Hennessey-Alinovi chiudono la partita portando il punteggio finale sul 26 a 40.

RHINOS MILANO – GUELFI FIRENZE 21-69: entrambe le squadre avevano ‘fame’ di vittoria e contavano sugli attacchi, tra i più spettacolari visti sin qui. L’avvio è equilibrato, con i Guelfi che vanno a segno con una corsa di Johnson. Rispondono subito i Rhinos, grazie al duo Rescigno-Sharsh. Il primo quarto si chiude con altre due segnature, una per parte: un TD pass di Fimiani per Redfield per i Guelfi, un altro TD pass di Rescigno per Vecchi per i Rhinos. Si va sul 14 a 13. La partita, sostanzialmente, si chiude qui, perché i Guelfi iniziano a dominare, fermando l’attacco milanese con una prova maiuscola di tutta la difesa, dove spiccano la performance del LB Fort e il doppio intercetto di Perasole. In attacco, show di Fimiani che manda in endzone altre tre volte Redfield e altre due volte Johnson. Lo stesso Johnson chiude il match da QB e manda in endzone Barbaro per l’ultima segnatura viola. Il match non ha più storia e si trascina fino al 69-21 che manda i titoli di coda.

RISULTATI WEEK 6 Prima Divisione 2021

Dolphins Ancona – Warriors Bologna 6-14

Ducks Lazio – Panthers Parma 26-40

Rhinos Milano – Guelfi Firenze 21-69

CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE 2021

1. PANTHERS Parma 5-0

2. SEAMEN Milano 4-1

3. DOLPHINS Ancona 2-3

3. DUCKS Lazio 2-3

3. GUELFI Firenze 2-3

3. WARRIORS Bologna 2-3

7. RHINOS Milano 1-5

Foto: