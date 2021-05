NBA 2021: tabellone playoff e come funziona il play-in di accesso alla fase calda della stagione

Si è delineata questa notte la situazione dei playoff NBA, con tutte e 30 le franchigie sul parquet per definire diversi tra quei destini che, all’alba della partita numero 72 in stagione (dieci in meno del solito, a causa del ritardato inizio), erano rimasti ancora incerti.

Ma non vedremo soltanto la tradizionale fase di post-season al via, perché questa sarà introdotta dal particolare meccanismo del play-in, ideati nella scorsa stagione con la bolla di Orlando e rinnovati nel loro uso quest’anno. Osteggiato fortemente da LeBron James, che nei fatti lo considera una scocciatura (mentre, invece, offrono senz’altro un vento di novità rispetto ai tempi recenti), ecco come funziona.

Finora se n’è scritto al singolare, ma i play-in sono in realtà diversi, nel senso che ne troviamo uno per conference. Vi partecipano le squadre dalla settima alla decima sia nella Western che nella Eastern Conference secondo dei confronti rispettivamente tra settima e ottava e tra nona e decima, e durano dal 18 al 21 maggio.

Nel confronto tra settima e ottava, chi vince va direttamente ai playoff e andrà a sfidare la seconda della propria Conference. Chi perde, invece, deve giocarsi una seconda opportunità contro la vincente del match tra nona e decima. Da quest’ultima partita esce la franchigia che sfiderà quella in testa alla Conference in questione a fine regular season.

Per intenderci con l’esempio più pratico: se i Lakers, a Ovest, batteranno i Warriors, allora a Los Angeles potranno pensare ad affrontare i Phoenix Suns in una fascinosa serie di primo turno playoff. Golden State, invece (sempre a titolo esemplificativo) dovrà sfidare Grizzlies o Spurs per guadagnare il diritto di giocare contro i Jazz.

Andiamo ora a scoprire com’è la situazione nel dettaglio.

TABELLONE PLAY-IN

WESTERN CONFERENCE

Los Angeles Lakers (7)-Golden State Warriors (8) – Chi vince affronta i Phoenix Suns

Memphis Grizzlies (9)-San Antonio Spurs (10) – Chi vince affronta la perdente di Lakers-Warriors

Perdente Lakers-Warriors-Vincente Grizzlies-Spurs – Chi vince affronta gli Utah Jazz

EASTERN CONFERENCE

Boston Celtics (7)-Washington Wizards (8) – Chi vince affronta i Brooklyn Nets

Indiana Pacers (9)-Charlotte Hornets (10) – Chi vince affronta la perdente di Celtics-Wizards

Perdente Celtics-Wizards-Vincente Pacers-Hornets – Chi vince affronta i Philadelphia 76ers

TABELLONE PLAYOFF

WESTERN CONFERENCE

Utah Jazz (1)-Vinc. Play-in 2 (8)

Los Angeles Clippers (4)-Dallas Mavericks (5)

Denver Nuggets (3)-Portland Trail Blazers (6)

Phoenix Suns (2)-Vinc. Lakers-Warriors (7)

EASTERN CONFERENCE

Philadelphia 76ers (1)-Vinc. Play-in 2 (8)

New York Knicks (4)-Atlanta Hawks (5)

Milwaukee Bucks (3)-Miami Heat (6)

Brooklyn Nets (2)-Vinc. Celtics-Wizards (7)

