La preparazione della Nazionale italiana di hockey ghiaccio verso i Mondiali di Riga (Lettonia) che si disputeranno dal 21 maggio al 6 giugno, prosegue tra notevoli difficoltà legate al Covid-19. Come comunica la Fisg, infatti, al momento sono ben 10 i casi di positività all’interno del gruppo azzurro (i nomi non sono stati comunicati): si tratta di 7 giocatori, un membro del coaching staff e due membri dello staff di supporto alla squadra.

“La situazione è indubbiamente delicata e non riusciamo a capacitarci di come il virus sia potuto entrare nella squadra – ammette il direttore sportivo delle squadre nazionali, Stefan Zisser, al sito ufficiale della Fisg – quello che è certo è che stiamo facendo tutto il possibile per essere in grado di partire per il Mondiale Top Division. La partecipazione al torneo iridato ce la siamo guadagnata sul campo, e vogliamo onorare questo impegno sino in fondo rispettando i valori dello sport”.

La situazione legata alla pandemia ha costretto la Federazione a sospendere gli allenamenti di squadra per ridurre al minimo ogni tipo di contatto ed occasione di contagio. Dalla giornata odierna tutto il gruppo della presente al raduno di Bolzano è entrato nella cosiddetta “bolla”, e saranno rispettati i protocolli di sicurezza Covid-19 stabiliti dalla IIHF che prevedono test PCR ogni 48 ore.

Viste le numerose assenze, la Nazionale ha deciso di effettuare convocazioni aggiuntive rispetto a quelle originarie. Sono rientrati nel gruppo azzurro il portiere Jake Smith e gli attaccanti Leonardo Felicetti e Simone Dadiè, è atteso a breve il difensore Peter Spornberger, si aggiunge al raduno il terzino Stefano Marchetti, chiamato a portare esperienza al reparto arretrato. Inoltre, lo staff tecnico è stato “rinforzato” con l’ingresso di Florian Keinz, video-coach degli Adler Mannheim.

Il programma della Nazionale: la partenza verso Riga è prevista per domenica 16 maggio, mentre l’esordio avverrà venerdì 21 maggio alle ore 16.15 (le 15.15 in Italia) contro la Germania. Successivamente l’Italia affronterà nell’ordine Norvegia, Lettonia, Finlandia, Kazakhstan, Canada e Stati Uniti.

Foto: Carola Semino