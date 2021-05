Griglia di partenza Superbike, GP Portogallo 2021: risultati e classifica Superpole. Record della pista per Rea. Rinaldi chiude 7°

Si è appena conclusa la superpole del GP di Portogallo di Superbike. Neanche a dirlo il più veloce è stato Jonathan Rea (Kawasaki) che ha firmato anche il record della pista di Estoril che ha fermato il cronometro su uno strabiliante 1’35.876.

Alle sue spalle Scott Redding (Ducati) che ha chiuso il suo time attack in 1’36.047. In terza piazza Alex Lowes (Kawasaki) che ha tagliato il traguardo nel suo miglior giro con 0.178 dal leader. Per quanto concerne gli italiani il migliore è stato Michael Rinaldi che partirà in gara-1 dalla settima casella.

SUPERBIKE, GP PORTOGALLO: RISULTATI E CLASSIFICA SUPERPOLE

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.876 6 157,028 319,5

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’36.047 0.171 0.171 6 156,748 324,3

3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.054 0.178 0.007 6 156,737 321,4

4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.164 0.288 0.110 5 156,558 317,6

5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.350 0.474 0.186 5 156,255 317,6

6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’36.369 0.493 0.019 6 156,225 317,6

7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’36.532 0.656 0.163 7 155,961 321,4

8 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’36.604 0.728 0.072 6 155,844 321,4

9 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.863 0.987 0.259 6 155,428 314,0

10 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’36.892 1.016 0.029 6 155,381 325,3

11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.031 1.155 0.139 6 155,159 321,4

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.032 1.156 0.001 6 155,157 326,3

13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’37.128 1.252 0.096 6 155,004 319,5

14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.193 1.317 0.065 7 154,900 319,5

15 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.399 1.523 0.206 6 154,572 326,3

16 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’37.422 1.546 0.023 6 154,536 320,5

17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’37.501 1.625 0.079 7 154,411 321,4

18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.611 1.735 0.110 6 154,237 315,8

19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.512 2.636 0.901 6 152,826 315,8

20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’38.854 2.978 0.342 6 152,297 316,7

21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.008 4.132 1.154 6 150,540 313,0

22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.288 4.412 0.280 5 150,120 304,2

