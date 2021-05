Golf, Phil Mickelson mantiene la testa del PGA Championship 2021 dopo il terzo giro. Koepka lo tallona

Uno splendido sabato di golf si è appena concluso in Carolina del Sud, dove sull’Ocean Course di Kiawah Island è andato in scena il terzo round del PGA Championship 2021. Davanti a tutti si è confermato, al termine della giornata, l’eterno californiano Phil Mickelson, che a cinquant’anni compiuti con lo score di -7 andrà a caccia domani del sesto trofeo major della carriera, precedendo di un colpo il connazionale e rivale Brooks Koepka.

Un avvio scintillante, quello di “Lefty” oggi, con cinque birdie nelle prime dieci buche che gli avevano permesso di portare il proprio vantaggio anche sulle quattro unità. Un piccolo ma grave passaggio a vuoto nella fase centrale delle back 9, però, è costato a Mickelson tre colpi nel giro di due buche e di fatto si è tutto riaperto in contemporanea con la risalita del sempre presente Koepka, che quando si tratta di major pare sempre trovare una marcia in più.

Alla fine i due statunitensi hanno chiuso il proprio giro in 70 colpi entrambi, restando dunque separati di quel colpo che c’era anche in mattinata prima del via. Terza posizione per il sudafricano Louis Oosthuizen, che paga un opaco finale che l’ha visto allontanarsi dalla coppia davanti a lui e terminare il giro in pari con il par, restando così sul -5 a due colpi da Mickelson.

Con lo score di -4 si è inserito in quarta posizione solitaria lo statunitense Kevin Streelman (70), che precede di una lunghezza il sudafricano Christian Bezuidenhout (72). Quartetto molto interessante, poi, quello che occupa la sesta posizione condivisa sul -2 complessivo. Troviamo infatti qui il sudafricano Brandon Grace, +1 oggi e in grande calo dopo che per gran parte del secondo giro ieri era stato anche in testa, il cileno Joaquin Niemann (-1) e gli statunitensi Gary Woodland (72) e Bryson DeChambeau (71). Il bombardiere del tour resta così ancora aggrappato alle speranze di successo a 18 buche dal termine, anche se domani servirà una partenza perfetta per accorciare immediatamente sui primi.

Foto: LaPresse