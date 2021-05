A distanza di sette anni dall’ultima apparizione ufficiale, l’Open d’Italia è tornato questa settimana nel calendario del Ladies European Tour e a scaldare i cuori degli appassionati di golf femminile. L’evento è disputato a Furbine, in provincia di Alessandria, sul percorso del Golf Club Margara, su tre round.

Al comando delle operazioni a 18 buche dalla fine resta l’amatrice francese Lucie Malchirand (-7), capace di mantenere i nervi saldi oggi con un giro da un colpo sotto al par dopo lo strepitoso 66 d’apertura che la aveva proiettata in testa già al termine del venerdì. La prima delle inseguitrici è l’inglese Gabriella Cowley, restata distante una sola lunghezza dopo un round chiuso con lo stesso score dell’avversaria davanti a lei. Terza piazza a -5 per la spagnola Maria Hernandez e la sudafricana Lejan Lewthwaite.

Ottime notizie però giungono anche dalle nostre portacolori, nonostante non siano mancate un paio di note amare. La diciottenne brianzola Carolina Melgrati, campionessa italiana in match play la scorsa estate, ha ruggito con un sontuoso 69 che le ha permesso di recuperare ben 9 posizioni e di issarsi al quinto posto provvisorio con lo score di -4. A un solo colpo da lei, troviamo poi anche Roberta Liti (-3), che conferma il suo buon periodo di forma anche in questo torneo.

Quindicesima posizione e -2 nel torneo per la nostra Giulia Molinaro (70-72), mentre crolla dopo l’ottimo primo giro Alessia Nobilio (67-79), sprofondata sino alla 42esima posizione a +2. Settimana amara invece per Lucrezia Colombotto Rosso, che chiude qui il suo evento in 77esima posizione dopo essere stata tagliata col punteggio di +7. Stesso score e stessa sorte anche per Virginia Elena Carta. 99esime a +9 invece Stefania Croce e Giulia Sergas.

Foto: Federazione Italiana Golf