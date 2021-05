Per la prima volta nella storia dell’Open d’Italia femminile, e per di più nel momento del suo ritorno, la vittoria va a una giocatrice ancora amateur, alias dilettante. Si tratta della francese Lucie Malchirand, diciottenne di Carnoux-en-Provence, che con un terzo e ultimo giro in 72 colpi e uno score complessivo di -7 (66 71 72) porta a casa un torneo che ha sempre guidato, e ha dunque meritato in maniera completa.

Seconda la finlandese Ursula Wikstrom a -6, in coppia con l’inglese Gabriella Cowley. Le due precedono il terzetto in quarta posizione a -5, composto dalla scozzese Michele Thomson (la migliore di giornata avendo girato in 67 al pari della svedese Johanna Gustavsson, 16a), dall’australiana Stephanie Kyriacou e dalla gallese Chloe Williams. Il gruppo delle settime a -4 comprende l’azzurra Roberta Liti, che conferma un più che valido momento: per lei la compagnia è quella dell’inglese Eleanor “Ellie” Givens e della sudafricana Lejan Lewthwaite.

Capitolo altre italiane: ottimo 10° posto per la giovane amateur Carolina Melgrati, che s’infila nel gruppo a -2 con la tedesca Olivia Cowan, l’austriaca Christine Wolf, la spagnola Marta Martin, la finlandese Sanna Nuutinen e l’indiana Tvesa Malik. Sedicesima Giulia Molinaro a -1, mentre finisce ventunesima e pari con il par Alessia Nobilio.

Un torneo, dunque, che conferma, al netto di qualche situazione sfortunata che si può però circoscrivere al Golf Club Margara, la vitalità del movimento italiano, che aggiunge anche Melgrati al novero delle sue possibili nuove frecce all’arco nel giro di pochi anni; conferme invece da Liti e Molinaro, con quest’ultima che dalla prossima settimana tornerà protagonista dall’altra parte dell’Oceano.

