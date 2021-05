L’European Tour chiuderà questa settimana il trittico di eventi a Tenerife con il Canary Island Championship 2021. Rispetto allo scorso torneo rimane totalmente invariato il percorso, che dunque sarà ancora l’accomodante Golf Costa Adeje dove pochi giorni fa il sudafricano Dean Burmeister ha abbattuto il record sui quattro giri che durava dal 2003, con lo score di 25 sotto al par.

Anche il questa occasione dunque ci si aspetta di vedere punteggi molto bassi. Il percorso misura solo 6.816 yars, il che lo rende molto corto in comparativa con gli standard odierni. Ma non solo, Golf Costa Adeje presenta anche cinque par 5, che assicurano numerose possibilità di eagle e di impreziosire dunque ancora più il proprio score. In condizioni di vento ottimale non è impensabile che qualcuno possa tentare di rompere la magica barriera dei 60 colpi, un evento rarissimo per il PGA Tour e ancor più per il circuito Europeo dove è successo una sola volta nella sua lunga storia (Oliver Fisher in Portogallo nel 2018).

Naturalmente tutto questo può cambiare drasticamente se le folate cresceranno d’intensità, ma per il momento le previsioni non indicano niente di tutto questo. Avvantaggiati senza dubbio i grandi battitori anche a causa dei fairway molto larghi, infatti il campo è stato ideato per il divertimento degli amatori. Oltre al (di fatto) campione uscente Dean Burmeister, altri principali nomi che proveranno a vincere l’evento saranno Garrick Higgo, Martin Kaymer, Alexander Levy, Adrian Otaegui, Callum Shinkwin, Andy Sullivan e Romain Langasque.

Per quanto riguarda l’Italia il campo si adatta perfettamente alle caratteristiche di Renato Paratore, che tuttavia lo scorso weekend ha molto deluso. Ci sarà naturalmente un Nino Bertasio in grande spolvero, forse mai così competitivo nella sua carriera, oltre che gli altri quattro presenti al Tenerife Open, ovvero Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan.

Foto: Federazione Italiana Golf