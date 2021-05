Golf: gran rimonta e 2° posto di Guido Migliozzi al Made in HimmerLand 2021. Bernd Wiesberger vince

Nuova edizione, vecchio vincitore: Bernd Wiesberger concede il bis al Made in HimmerLand (ex Made in Denmark) dopo l’urrà del 2019, e lo fa assurgendo a dominatore assoluto in quest’ultimo giro che chiude in -21 (66 65 68 64). Per la prima volta dall’Open d’Italia 2019 l’austriaco si prende la gioia della vittoria, l’ottava in quota European Tour, che lo porta intorno alla zona dei primi 50 del ranking mondiale, nella quale con un po’ di fortuna (legata a ciò che accade di là dall’Oceano) potrebbe rientrare.

L’Italia può sorridere grazie all’ottima rimonta di Guido Migliozzi, che recupera 12 posizioni e si classifica secondo da solo con lo score di -16. Il -8 odierno, frutto di un giro bogey free condito da 4 birdie consecutivi tra la buca 14 e la 17, gli consente di avere una proiezione da primi 10 della Race to Dubai, un gran risultato per un giocatore che sta ricominciando a correre come avrebbe voluto già dopo un grande 2019.

Chiudono sul podio, da terzi, anche l’australiano Jason Scrivener e gli inglesi Richard Bland e Jordan Smith, entrambi a -5. Sesti il neozelandese Josh Geary e lo svedese Alexander Bjork, a -4, mentre chiudono la top ten i molti all’ottavo posto (-13), e cioè gli inglesi Ross Fisher, Marcus Armitage e Laurie Canter, il danese Niklas Norgaard Moeller, l’americano Kurt Kitayama, l’indiano Shubhankar Sharma e l’altro austriaco Matthias Schwab.

Per l’Italia altre notizie dal resto della classifica: 25° posto (risalendone 10) per Nino Bertasio a -9, 59° per Lorenzo Gagli a -4. Quest’ultimo, però, realizza una buca in uno alla buca 16, senza alcun dubbio il momento più alto della sua settimana. 71° pari con il par, infine, Renato Paratore.

Foto: Federazione Italiana Golf