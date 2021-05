Ottima partenza per il contingente italiano all’Open d’Italia femminile, di ritorno dopo sette anni sul panorama del Ladies European Tour e più in generale su quello del golf internazionale. Sono tante le nostre portacolori nelle zone alte al Golf Club Margara, ma la migliore di tutti è anche una delle più importanti tra coloro che stanno emergendo, e cioè Alessia Nobilio, terza con 67 colpi, 5 sotto il par, in coppia con l’inglese Gabriella Cowley.

Al comando c’è un’altra golfista che, come Nobilio, ha attualmente lo status di amateur: è la francese Lucie Malchirand, a -6 insieme alla britannica Eleanor Givens, per un po’ tutti Ellie, già ben nota interprete dei green del tour europeo.

Quinta posizione a -4 per la sudafricana Lejan Lewthwaite, in coppia con la gallese Lydia Hall; completano la top ten, a -3, classificandosi settime, le svedesi Annelie Sjoholm e la svedese Frida Gustafsson Spang, l’australiana Stephanie Kyriacou, la finlandese Ursula Wikstrom e la francese Emma Grechi.

Validissimo 12° posto anche per Giulia Molinaro, in netta crescita sul LPGA Tour nelle ultime settimane, e oggi a -2. 71 colpi impiegati invece, con annesso 16° posto, per Roberta Liti e per l’amateur Carolina Melgrati, ancora diciottenne. Più indietro le altre azzurre: 82a posizione per Giulia Sergas e Lucrezia Colombotto Rosso a +4, 90a per Virginia Elena Carta a +5, 117a per Stefania Croce a +8. Veronica Zorzi è stata invece costretta al ritiro dopo 12 buche a causa di un problema al collo.

Foto: Federazione Italiana Golf