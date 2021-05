Golf, al via il Charles Schwab Challenge 2021 con un field molto competitivo. Mickelson subito in campo

Dopo un memorabile PGA Championship 2021, il PGA Tour torna in Texas per giocare il Charles Schwab Challenge. La passata edizione è divenuta famosa in quanto è stata il primo torneo giocato dopo il lungo stop causato dalla pandemia Covid-19 e non ha deluso le aspettative visto che Collin Morikawa e Daniel Berger si sono ritrovati faccia a faccia in un playoff con il successo di quest’ultimo.

L’arena della competizione sarà il Colonial Country Club a Forth Worth, un par 70 di 7.209 yards che presenta green in erba bentgrass. La difficoltà di questo campo varia notevolmente in base al posizionamento delle aste e all’intensità del vento, che se debole o assente rende il tutto relativamente semplice e con score previsti medio-bassi.

Il campo partenti dello Charles Schwab Challenge sarà formato da 121 golfisti, con un livello sorprendentemente forte considerando il posizionamento subito dopo a un torneo major. Le principali stelle presenti saranno Justin Thomas, Collin Morikawa, Daniel Berger, Jordan Spieth, Patrick Reed, Will Zalatoris, Abraham Ancer e Louis Oosthuizen. Ci dovrebbe essere anche Phil Mickelson, fresco trionfatore a Kiawah Island e dunque pronto a cavalcare l’onda di una nuova giovinezza.

Foto:LaPresse