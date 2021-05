Lo stravolgimento della tappa odierna del Giro d’Italia 2021 ha influenze importanti sullo sviluppo della Corsa Rosa. A causa di un preannunciato maltempo, gli organizzatori hanno deciso di cancellare il Passo Fedaia e il Passo Pordoi: il tappone dolomitico che avrebbe potuto stravolgere la classifica generale non potrà più ritenersi tale, non senza due salite simbolo per il ciclismo mondiale.

Oggi è dunque previsto soltanto il Passo Giau, ascesa sicuramente molto impegnativa, ma affrontabile con più tranquillità visto che non si avranno nelle gambe due asperità da brividi come quelle citate e anche perché dalla vetta mancheranno 17 km al traguardo di Cortina d’Ampezzo (tutti in discesa).

Cambia la Cima Coppi. Al Campionissimo è intitolata la vetta più alta della Corsa Rosa, che non sarà più il Pordoi ma il Giau. Ma cambia anche la “Montagna Pantani”, ovvero la salita dedicata alla memoria del Pirata. Un’intitolazione nata nel 2004, anno della scomparsa di Marco Pantani, e che per questa edizione era stata riservata al Passo Fadaia. Gli organizzatori nominano Montagna Pantani una delle salite simbolo della Corsa Rosa.

A questo punto dovranno cambiare e puntare su una delle salite dei prossimi giorni: Passo di San Valentino o Sega di Ala (17ma tappa, mercoledì), Mottarone o Alpe di Mera (19ma tappa, venerdì), Passo San Bernardino o Passo della Spluga oppure Alpe Motta (20ma tappa, sabato). Una decisione verrà presa nelle prossime ore.

Per sette volte la Montagna Pantani è stato il Mortirolo, per due volte il Santuario d’Oropa (dove si consumò una delle più grandi imprese del Pirata), una volta a testa per i mitici Izoard e Galibier. Il Fedaia era previsto per la seconda volta (la prima fu nel 2012). Lo scorso anno era a Piancavallo, transitò per primo il britannico Tao Geoghegan Hart, poi vincitore del Giro d’Italia.

Foto: Lapresse