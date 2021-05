Vincenzo Nibali prosegue nel suo momento dominato dalla sfortuna. Dopo l’infortunio al polso occorsogli prima del Giro d’Italia, dopo la tappa dello Zoncolan nella quale ha accusato un ritardo notevole rispetto ai migliori, lo “Squalo dello Stretto” si augurava di tutto dalla sua Corsa Rosa, tranne che essere protagonista, suo malgrado, della maxi-caduta della tappa di ieri di Grado.

Un groviglio di bici e corridori dal quale Vincenzo Nibali è uscito con una contusione al costato e, chilometro dopo chilometro, ha iniziato ad accusare anche dolori all’emitorace destro. “È frustrante – ammette il siciliano al Gazzetta dello Sport – Ero sulla destra abbastanza vicino alla staccionata, incastrato tra bici e corridori. Durante la tappa il costato non mi ha dato troppi problemi, poi si è fatto sentire. Respirando profondamente sembra che non mi dia troppo fastidio…”. A questo punto, tra classifica lontana dai migliori e acciacchi vari, molti penserebbero a chiuderla qui.. “I ritiri non mi piacciono proprio. Io il Giro d’Italia lo voglio onorare fino alla fine”.

Di pari passo con le parole del vincitore del Tour de France 2014, arrivano quelle della moglie, Rachele Perinelli che, per mezzo di un post su Instagram, è andata in difesa del marito: “Ma tutti voi che vi accanite con i risultati di Vincenzo: lo fate per puro piacere agonistico o perchè il rispetto in questa società è una cosa dimenticata? Non vince più? Allora va accantonato e offeso come d’altronde lo si fa con gli anziani, con i bambini diversamente abili e con le persone che in questa società hanno difficoltà. Dovremmo imparare ad apprezzare un atleta che ci ha portato tra i primi del mondo con fatica e coraggio, rinunciando a tutto e andando oltre i suoi limiti fisici”.

Foto: Lapresse