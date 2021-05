Vincenzo Albanese è stato uno dei grandi protagonisti di quest’inizio di Giro d’Italia. Il giovane azzurro della EOLO-KOMETA è andato in fuga sia ieri che oggi e, al momento, veste la maglia blu di leader della classifica dei GPM. Nell’odierna Biella-Canale, peraltro, è stato aiutato da un altro ragazzo di belle speranze del suo team, vale a dire il coriaceo Samuele Rivi.

Albanese era passato professionista con addosso delle grandi aspettative. Nel 2016, infatti, Vincenzo, al tempo U23, aveva vinto ben otto corse tra cui una tappa al Tour dell’Avenir, il GP Liberazione e il Trofeo Matteotti, una prestigiosa manifestazione riservata ai professionisti. Tuttavia, nei quattro anni trascorsi alla Bardiani, l’azzurro si è perso. Col cambio di casacca avvenuto quest’anno, però, Vincenzo sembra si stia ritrovando e già al Giro di Turchia era andato molto forte.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Albanese dopo la frazione odierna: “Sono molto felice poiché il mio obiettivo era entrare in fuga, e difendere la maglia blu, e sono riuscito a raggiungerlo. Ovviamente sogno di vincere una tappa e quando ho visto che oggi ha trionfato un corridore che era in fuga con me, ho provato un po’ di rammarico. Ad ogni modo, dopo essere stato in fuga per due giorni, ero stanco e nel finale non avevo le gambe per fare di più. Il Giro è iniziato in modo positivo per noi ed è importante che in squadra regni il buon umore. Nei prossimi giorni cercherò, nuovamente, di conquistare un successo parziale“.

Foto: Lapresse