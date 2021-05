Il Giro d’Italia 2021 rappresenta una vetrina importante per diverse aziende che hanno deciso di dare fiducia alla Corsa Rosa per entrare nelle case di tutti gli italiani promuovendo i propri prodotti e servizi. Ben 65 partner commerciali sosterranno a vario titolo la prestigiosa corsa a tappe che si disputerà da sabato 8 maggio (via da Torino con una cronometro individuale) a domenica 30 maggio (altra prova contro il tempo a Milano).

Partiamo dagli sponsor di maglia: Enel per la rosa (classifica generale), Banca Mediolanum per l’azzurra (classifica degli scalatori), Segafredo Zanetti per la ciclamino (classifica a punti), Intimissimi uomo per quella bianca (classifica giovani). Energia, banche, caffè e abbigliamento per le varie casacche ma tra i top sponsor ci sono anche Made in Italy per i vincitori di tappa e ACI/Sara Assicurazioni per l’ultimo chilometro. Di seguito tutti gli sponsor del Giro d’Italia 2021.

SPONSOR GIRO D’ITALIA 2021:

Top Sponsor

MAGLIA ROSA: ENEL

MAGLIA AZZURRA: BANCA MEDIOLANUM

MAGLIA CICLAMINO: SEGAFREDO ZANETTI

MAGLIA BIANCA: INTIMISSIMI UOMO

VINCITORE DI TAPPA MADE IN ITALY: MADE IN ITALY.GOV.IT

SARA ASSICURAZIONI

ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

Official Timekeeper

TISSOT

Sponsor Ufficiali

TOP NUTRITION PARTNER: NAMEDSPORT

MOBILITY PARTNER: TOYOTA

OFFICIAL GREEN CARRIER: TRENITALIA

OFFICIAL BIKE: BIANCHI

ABBIGLIAMENTO TECNICO: CASTELLI

TRAGUARDO VOLANTE: WURTH MODYF

EOLO

NOVI

ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

COMBATTIVITA’: FREE TO X

Partner Istituzionale

REGIONE LOMBARDIA

Partner Ufficiali

PASTIFICIO RANA

SELLE ITALIA

SHIMANO

UNA HOTELS

ACQUA VALMORA

YAMAHA

SUPERSAPIENS

VALSIR: SUPER TEAM

COFIDIS

BEND36

Fornitori Ufficiali

ALL4CYCLING

ASTORIA

BIRAGHI

CLAREX

CONSORZIO ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP

DMT

FAXIFLORA

GARMIN

LAGO GROUP

MUDE

KELLOGG’S

SAN GABRIEL

NAVIGARE

NOLAN

RASPINI

SCARPA

SITIP

TECHNOGYM – TRAINING PARTNER UFFICIALE

GR GENERALE RISTORAZIONE

VISA SPA

Licenziatari Ufficiali

ACCA KAPPA

BIG BOBBLE HATS

EEVYE

ELITE

EVOL CERRONE

FABIO VETTORI

GADGET GROUP

KASK

KOO

MARTINAC

OUTSIDE INTERACTIVE

TOURNING CLUB ITALIANO

UGO CILENTO

Tour Operator

ITALY BIKE TOURS

BIKE DIVISION

ESPERIENZA

Foto: Lapresse