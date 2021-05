Tobias Foss ha concluso il Giro d’Italia 2021 al nono posto, miglior piazzamento mai raccolto da un norvegese nella storia della Corsa Rosa. Il corridore della Jumbo-Visma, il quale ha vinto il Tour de l’Avenir nel 2019, è stato autore di una gara molto solida, benché priva di grossi sussulti. Foss è andato molto forte nelle due cronometro e si è difeso in modo egregio in salita.

Quello di Foss è sicuramente un ottimo risultato se pensiamo che questo era il secondo grande giro a cui ha preso parte in carriera e il primo che ha concluso. Il giovane norvegese, infatti, era al via della Corsa Rosa anche l’anno scorso, ma si ritirò, insieme a tutta la sua squadra, dopo il primo giorno di riposo.



Tobias Foss ha commentato la sua prestazione in quest’edizione della Corsa Rosa, queste le sue dichiarazioni: “Questo Giro è stato davvero una bella esperienza per me, ho passato tre settimane grandiose. Voglio ringraziare il team per l’opportunità che mi ha dato, per aver creduto in me e per l’aiuto che ho ricevuto da parte dei miei compagni. Abbiamo dato il massimo ogni giorno e ho imparato tante cose. Arrivare nei 10 in un grande giro è un sogno che diventa realtà e mi riempie di speranza in vista del futuro. Sento che sto crescendo bene e sto lavorando nel modo giusto“.

Foto: Lapresse