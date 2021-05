Ci avviciniamo al primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2021, ma c’è da superare un ostacolo importante. La nona tappa della Corsa Rosa potrebbe sconvolgere la classifica: la Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) di 158 km. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA CASTEL DI SANGRO-CAMPO FELICE

PERCORSO

Tappone appenninico interamente abruzzese con numerose salite, di cui quattro classificate come GPM. Il tratto dalla partenza fino a Celano presenta una serie di salite lunghe con discese in alcuni tratti impegnative. I primi due GPM del giorno sono il seconda categoria del Passo Godi, al chilometro 35,6, nei suoi 15 chilometri al 4%, e poi la Forca Caruso al chilometro 102,1, lunga 12,7 chilometri al 4,2%.

Dopo Celano, dov’è piazzato il primo traguardo volante, si scalerà il GPM di Ovindoli, una salita di seconda categoria lunga 12,4 chilometri al 5,1%. Quest’ultimo accompagnerà il gruppo alla Piana delle Rocche. Da qui in avanti il percorso diventerà meno impegnativo fino a Rocca di Cambio, dov’è posizionato il secondo traguardo volante del giorno, e dove si svolterà per Campo Felice e immettersi sulla salita finale.

Questa ascesa conclusiva misura circa 6 chilometri e non è particolarmente pendente nella sua prima parte. Da segnalare che tra i 3 e i 2 chilometri all’arrivo è presente una lunga galleria illuminata al 7-8%. Dopo quest’ultima, inizieranno i 1600 metri finali interamente su sterrato, con pendenze che, negli ultimi 500 metri all’8,4%, toccano punte del 14%. Il rettilineo finale è ancora in sterrato.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La nona tappa prenderà il via alle ore 12.25 e terminerà intorno alle ore 17.00. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.15 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.15 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.15. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.45.

Domenica 16 maggio

Nona tappa: Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) (158km)

Partenza: ore 12.25

Arrivo: ore 17.00 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.25, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.15

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.45

FAVORITI

Atteso il primo vero e proprio scontro diretto tra i big. Possibile che cambi la Maglia Rosa di Attila Valter (Groupama FDJ): il giovanissimo ungherese potrebbe perdere il simbolo del primato. A contenderselo i due più in forma in questa prima parte di Corsa Rosa: Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step) ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Proverà a lanciare un attacco ai rivali Simon Yates (Bike-Exchange), che fino ad ora ha deluso le aspettative. Ci si aspetta tanto anche dal russo dell’Astana Premier Tech Aleksandr Vlasov. L’Italia punta tutto su Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), al momento in formissima ed in piena lotta per il podio: l’abruzzese sulle sue strade potrebbe togliersi qualche soddisfazione e far sognare ancor di più il pubblico del Bel Paese. Occhio anche a Damiano Caruso, capitano della Bahrain-Victorious.