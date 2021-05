Dopo l’impegnativa frazione sulle strade bianche della Toscana, il Giro d’Italia 2021 proseguirà giovedì 20 maggio con la dodicesima tappa: 212 km da Siena a Bagno di Romagna, caratterizzata da ben 3700 metri di dislivello complessivo. Si tratta di una giornata molto esigente sugli Appennini, non andrà presa sottogamba soprattutto dopo le fatiche accumulate sullo sterrato.

Il Passo della Consuma e il Passo della Calla sono due GPM di seconda categoria, da affrontare uno dietro l’altro. Le vette sono poste rispettivamente a 79 km e a 48 km dal traguardo. Prima dell’arrivo bisognerà affrontare anche il Passo del Carnaio, 15 km al 5,5% di pendenza media. Dalla cima mancheranno 7,4 km all’arrivo.

Ci sarà davvero da divertirsi in questa frazione che si snoda tra Toscana ed Emilia Romagna: si attraversano le province di Siena, Firenze, Arezzo, Forlì-Cesena. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

SIENA-BAGNO DI ROMAGNA, TAPPA GIRO D’ITALIA: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 20 MAGGIO:

11.20 Partenza

16.55-17.35 (circa) Arrivo

SIENA-BAGNO DI ROMAGNA, GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI SIENA: Siena, Quercegrossa, Castellina in Chianti, Santa Maria a Grignano

PROVINCIA DI FIRENZE: Panzano in Chianti, Greve in Chianti, Strada in Chianti, Grassina, Ponte a Ema, Firenze, Sesto Fiorentino, Collina, Monte Morello, Montorsoli, Pratolino, Vetta le Croci, Le Sieci, Borselli, Passo della Consuma

PROVINCIA DI AREZZO: Stia, Ponte Biforco, Passo della Calla

PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA: Corniolo, Perleta, Isola, Santa Sofia, Raggio, Montriolo, Passo del Carnaio, San Piero in Bagno, Bagno di Romagna.

TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalla ore 12.50 alle ore 14.00. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Disegno di Angelo Giacovazzo

ETSY: https://www.etsy.com/it/shop/AngeloGiacovazzo?ref=seller-platform-mcnav

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/angelo_giacovazzo/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/artgiacovazzo/