Secondo quanto riportato da RaiSport, non prenderà il via oggi da Canazei, sede di partenza della diciassettesima tappa, la sedicesima in linea, dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, il belga Victor Campenaerts, vincitore della 15ma tappa, disputata domenica 23, con arrivo a Gorizia.

La frazione odierna arriverà a Sega Di Ala dopo 193 km, ma non ci sarà, secondo quanto comunicato dal Team Qhubeka Assos, Campenaerts, che lascia per un problema al ginocchio destro: non sono bastate le cure dei medici ed il secondo giorno di riposo, osservato dai corridori ieri proprio a Canazei.

A questo punto, per evitare di aggravare la l’infortunio, il medico della squadra del belga ha consigliato il ritiro dal Giro d’Italia 2021. Campenaerts ovviamente non può essere felice di quanto accaduto: “Non è quello che volevo, ma è la decisione giusta da prendere“.

