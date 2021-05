Remco Evenepoel non è venuto in gita al Giro d’Italia 2021. Il giovane fuoriclasse belga non gareggiava dallo scorso mese di agosto, quando incappò in un terribile incidente al Giro di Lombardia, e c’erano tante incognite sulla sua condizione fisica. Per il momento l’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha risposto presente: ieri si è destreggiato brillantemente in una cronometro individuale di 8,6 km, oggi ha avuto la personalità di andare a sprintare al traguardo volante di Vercelli e di chiudere in seconda posizione alle spalle di Filippo Ganna.

Il 21enne ha così guadagnato 2 secondi di abbuono: potrebbero sembrare pochissimi, ma magari risulteranno decisivi al termine della Corsa Rosa. All’esordio in una gara a tappe di tre settimane, dopo aver passato otto mesi infernali, Remco Evenepoel ha risposto presente e l’azione odierna potrebbe fare pensare che stia puntando alla classifica generale. Sulla carta dovrebbe essere una spalla di Joao Almeida, già quarto lo scorso anno al Giro d’Italia, ma intanto oggi il belga ha affiancato il portoghese in classifica generale.

I due secondi di abbuono, strappati in maniera perentoria, gli hanno infatti permesso di recuperare tre posizioni e ora è addirittura quarto in graduatoria generale a 20” di ritardo dalla maglia rosa indossata da Filippo Ganna. Il prodigio del ciclismo moderno ha lo stesso crono di Almeida, e precede di 7” il russo Aleksandr Vlasov, Domenico Pozzovivo è a 13”, Davide Formolo (a 16”). Distacco più pesante per Hugh Carthy e Pello Bilbao (a 20”), Simon Yates ed Egan Bernal accusano 20” e 21”. Vincenzo Nibali a 23”. Più lontani gli altri big come Mikel Landa, Romain Bardet e Dan Martin.

Foto: Lapresse