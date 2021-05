Il velocista del Team Qhubeka Assos, Giacomo Nizzolo, ha chiuso nella piazza d’onore la seconda tappa dell‘edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021: nella prima frazione in linea, con partenza da Stupinigi (Nichelino) ed arrivo a Novara dopo 179 km, l’azzurro è stato battuto soltanto dal vincitore odierno, Tim Merlier.

Così Giacomo Nizzolo al sito ufficiale della squadra: “Penso che nel complesso abbia ricavato il massimo dalla situazione. Merlier ha fatto un ottimo sprint, quindi penso che oggi abbia vinto il più forte. Ovviamente, essendo la prima tappa in linea del Giro, tutti erano pieni di energia, quindi lo sprint è stato abbastanza frenetico e mi sono trovato bene a 1 km dalla fine. Avevo una buona ruota, ho provato a sorpassare Merlier, ma ovviamente non è bastato. Nel complesso sono contento e penso che abbiamo iniziato bene questo Giro, speriamo di poter ottenere un risultato migliore nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo mostrato buone gambe ieri e anche oggi, quindi non vediamo l’ora che arrivino le tappe a venire“.

Così il ds della squadra, Aart Vierhouten: “Dovremmo essere contenti di come è finita la volata, dato che abbiamo visto la squadra insieme nei punti giusti, e questo è già soddisfacente quando sei in macchina e vedi che la tattica sta funzionando. All’ultimo momento abbiamo perso un ragazzo, ma Giacomo Nizzolo è abbastanza intelligente da essere al posto giusto, sulla ruota giusta. Abbiamo già parlato di Merlier, abbiamo visto che ha corso bene nelle ultime settimane, quindi penso che per lui fosse tutto a posto ed alla fine Nizzolo è stato battuto. Questo è un secondo posto al Giro d’Italia, in un Grand Tour. Dovrebbe essere felice, stiamo aspettando di più, e arriverà. Certamente“.

Foto: LaPresse