Il Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, scattato da Torino sabato 8 maggio, si è concluso oggi, domenica 30 maggio, dopo 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio).

Non sono bastate però queste 21 frazioni per mettere almeno un secondo in classifica generale tra il colombiano Daniel Martinez ed il lusitano Joao Almeida: per determinare chi dei due fosse giunto quinto, dunque, si è guardato ai centesimi di secondo che hanno fatto registrare nelle due prove a cronometro.

REGOLAMENTO DEL GIRO

Art. 2.6.015. In caso di parità di tempo nella classifica generale, la prima discriminante è data dai centesimi registrati nelle tappe a cronometro individuali, la seconda è data dalla minor somma dei piazzamenti ottenuti in ciascuna tappa e in ultima analisi dal miglior piazzamento nell’ultima tappa disputata.

I CENTESIMI DELLE CRONOMETRO

Daniel Martinez: 9’23″16 e 35’09″69, quindi 16+69= 85, 5° posto

Joao Almeida: 9’04″87 e 34’15″51, quindi 87+51= 138, 6° posto

