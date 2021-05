Il Giro d’Italia 2021 prosegue oggi (lunedì 24 maggio) con la sedicesima tappa: Sacile-Cortina d’Ampezzo, 212 km in montagna. Si tratta della frazione regina di questa Corsa Rosa, la classica giornata sulle Dolomiti che stravolgerà sicuramente la classifica generale e che ci porterà al secondo giorno di riposo.

Si parte subito in salita con La Crosetta, un GPM di prima categoria (11,6 km al 7,1% di pendenza media). A seguire discesa e tratto in falsopiano per andare ad Agordo, dove la strada inizierà a impennarsi verso il Passo Fedaia: altro GPM di prima categoria, 14 km al 7,6% di pendenza media ma con la seconda parte dell’ascesa costantemente in doppia cifra e massime del 18%. Discesa verso Canazei e si imbocca la salita per il Passo Pordoi, Cima Coppi di questo Giro d’Italia con i suoi 2239 metri s.l.m.: sono 11,8 km al 6,8% di pendenza media, costante per tutta la sua durata.

Dalla vetta mancano 59 km, discesa e falsopiano per arrivare a Ponte Codalonga, dove incomincerà il terribile Passo Giau, altro GPM di prima categoria: 9,9 km durissimi al 9,3% di pendenza media, praticamente sempre costante e senza respiro. Dalla vetta mancheranno 17,5 km al traguardo, tutti in discesa verso Cortina d’Ampezzo. La giornata delle tre montagne oltre i 2000 metri, dove osano solo le aquile.

Ci sarà davvero da divertirsi in questa frazione che si snoda tra Friuli-Venezia-Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige: si attraversano le province di Pordenone, Treviso, Belluno, Trento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

SACILE-CORTINA D’AMPEZZO, TAPPA GIRO D’ITALIA: PROGRAMMA E ORARI

LUNEDÌ 24 MAGGIO:

10.50 Partenza

16.50-17.45 (circa) Arrivo

SACILE-CORTINA D’AMPEZZO, GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI PORDENONE: Sacile

PROVINCIA DI TREVISO: Ponte della Muda, Mescolino, Cappella Maggiore, Fregona, La Crosetta

PROVINCIA DI BELLUNO: Pian del Cansiglio, Spert, Farra, La Secca, Vich, Santa Caterina, Belluno, Mas, La Stanga, Agordo, Taibon Agordino, Cencenighe Agordino, Alleghe, Caprile, Sottoguda, Malga Ciapela, Passo Fedaia

PROVINCIA DI TRENTO: Penia, Canazei, Passo Pordoi

PROVINCIA DI BELLUNO: Arabba, Pieve di Livinallongo, Cernadoi, Colle Santa Lucia, Ponte T. Codalonga, Passo Giau, Pocol, Cortina d’Ampezzo

TAPPA GIRO D’ITALIA 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalla ore 10.50 alle ore 14.00. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse