Oggi, 8 maggio, è il grande giorno: inizia il Giro d’Italia 2021. La prima frazione con partenza e arrivo a Torino sarà una prova contro il tempo. Sarà una frazione adatta agli specialisti delle prove contro il tempo, che inoltre si giocheranno la prima ambita maglia rosa.

Si partirà da Piazza Castello, per raggiungere il Lungo Po che condurrà i corridori al Parco del Valentino. Si percorreranno dunque dei viali ondulati, per poi attraversare il Po, incrociare Ponte Umberto I, e concludere la crono su Corso Moncalieri, praticamente sotto la Collina di Superga. C’è grande attesa per quello che potrà fare Filippo Ganna, uno dei favoriti al successo di tappa.

GIRO D’ITALIA 2021, PRIMA TAPPA: PROGRAMMA TV E STREAMING

Il primo corridore scenderà dalla pedana torinese alle ore 14.00, mentre l’ultimo arriverà al traguardo intorno alle ore 17.15. Potrete seguire la frazione di apertura del Giro d’Italia 2021 in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.00 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 13.00 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, in concomitanza con la partenza del primo atleta, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport con l’anteprima della tappa dalle ore 13.00, a cui farà seguito lo start definitivo su Eurosport 1 dalle ore 13.50.

Inoltre è prevista la diretta streaming sia su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione dalle ore 13.30.

Sabato 8 maggio

Prima tappa: Torino-Torino (9 km)

Partenza: ore 14.00

Arrivo: ore 17.15 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport dalle ore 13.00, Eurosport 1 dalle ore 13.50

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 13.30

Foto: Lapresse