Dopo 3380,6 chilometri, arriva il momento dell’ultima fatica per il Giro d’Italia 2021. Per il terzo anno consecutivo la Corsa Rosa si conclude con una cronometro individuale, da Senago a Milano; trenta chilometri e trecento metri che metteranno un punto definitivo a tutti i verdetti ancora da esprimere, e chissà se non possa essere ancora decisiva per il gradino più alto del podio. Quel che è certo è che tutti, vincitori e vincenti, potranno sentire la soddisfazione di aver concluso questo Giro.

PERCORSO

Saranno gli specialisti i veri protagonisti di questa giornata. Tappa praticamente pianeggiante, con strade ampie e rettilinee fino a Sesto San Giovanni. Da lì si spinge a tutta in posizione più aerodinamica possibile fino agli ultimi due chilometri, quando si comincerà a passare nei viali cittadini. Diverse svolte ad angolo retto nelle ultime centinaia di metri, a intervalli abbastanza brevi, prima dell’ingresso in Piazza Duomo, per gli ultimi 250 metri del Giro d’Italia.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La ventunesima tappa prenderà il via alle ore 13.35 e terminerà attorno alle 17.15, probabile orario di arrivo dell’ultimo corridore. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.00 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle per il Processo alla tappa al termine della frazione. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 15.00. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 13.00.

Mercoledì 26 maggio

Ventunesima tappa, Senago-Milano TISSOT ITT (30,3 chilometri)

Partenza: ore 13.35

Arrivo: ore 17.15

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 13.00

Foto: LaPresse