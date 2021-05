Domani, mercoledì 12 maggio, andrà in scena la quinta tappa del Giro d’Italia da Modena a Cattolica di 177 km. Sulla carta un’occasione da non sprecare per i velocisti ma, sulla scorta anche di quanto accaduto ieri, massima attenzione alle fughe.

PERCORSO

Tappa assolutamente piatta che si svolge quasi interamente lungo la via Emilia. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Unico vero pericolo per i corridori i tanti attraversamenti cittadini con rotatorie e spartitraffico che qualche problemino potrebbero creare. Attenzione anche al vento che potrebbe creare un po’ di apprensione in gruppo.

Al netto di queste incognite la frazione Modena-Cattolica non dovrebbe riservare particolari sorprese se non un entusiasmante arrivo allo sprinti. Gli ultimi chilometri di gara si snodano all’interno della città romagnola. Nel finale, superate alcune curve insidiose e una rotatoria, l’arrivo sarà su un rettilineo lungo 900 metri su una carreggiata molto ampia.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La quinta tappa prenderà il via alle ore 13.10 e terminerà intorno alle ore 17.15. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.15 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.00 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 13.00. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 12.45.

Mercoledì 12 maggio

Quinta tappa: Modena-Cattolica (177 km)

Partenza: ore 13.10

Arrivo: ore 17.15 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.15, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 13.00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.45

Foto: Lapresse