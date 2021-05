Il Giro d’Italia 2021 sta per compiere il giro di boa. Domani, 17 maggio, sarà il tempo della decima frazione della Corsa Rosa, L’Aquila-Foligno di 139 chilometri. È la tappa in linea più breve delle tre settimane in Italia, che precede il meritato giorno di riposo.

PERCORSO

Tappa ondulata all’inizio, con finale pianeggiante. Vari saliscendi nella prima parte, con due GPM non segnalati come la Sella di Corno e la Forca di Arrone. Poi si arriva sul Valico della Somma, unica asperità di giornata (quarta categoria) situata poco dopo il centesimo chilometro, per poi scendere verso il traguardo. Arrivo in pianura, cn una breve semicurva a 500 metri dall’arrivo. Molto probabile l’arrivo in volata, che cerca il suo nuovo padrone dopo il ritiro di Caleb Ewan.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La decima tappa prenderà il via alle ore 13.40 e terminerà tra le 17.04 e le 17.24. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.30 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 13.30. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 13.15.

Lunedì 17 maggio

Nona tappa: L’Aquila-Foligno (139 chilometri)

Partenza: ore 13.40

Arrivo: ore 17.00 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 13.40, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 13.30

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 13.15

Foto: Lapresse