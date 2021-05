Dopo lo Zoncolan, il Giro d’Italia 2021 si avvia verso la settimana decisiva. Non ci si riposa dopo il ‘mostro’: la Grado-Gorizia rimane una frazione fastidiosa, di 147 chilometri, e che potrà rimanere nelle gambe di chi ambisce alle posizioni buone di classifica, visto che il giorno dopo c’è anche il tappone con arrivo a Cortina d’Ampezzo.

PERCORSO

Tappa relativamente breve, composta da un circuito di 40 chilometri circa da ripetere tre volte, con un piccolo sconfinamento in Slovenia. A Sagrado si scala il Monte San Michele prima di entrare nel circuito; salita piccola ma ripida (due chilometri) a Gornje Cerovo, dopo il terzo passaggio si rientra in Italia da San Floriano del Collio per passare tra Gorizia e Nova Gorica.

L’andamento della tappa può essere deciso dallo strappo di circa un chilometro con pendenze fino al 14%, poi una discesa impegnativa che dalla Slovenia riporta in Italia. Breve tratto in pavé nell’ultimo chilometro.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La quindicesima tappa prenderà il via alle ore 13.15 e terminerà tra le 16.45 e le 17.07. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.15 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle per il Processo alla tappa al termine della frazione. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 13.15. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 12.45.

Domenica 23 maggio

Quattordicesima tappa: Grado-Gorizia (147 chilometri)

Partenza: ore 13.15

Arrivo: ore 16.45-17.07 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.15, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 13.15

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.45

