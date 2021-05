Un post accorato. Una “Instagram story” che trasuda amore e dignità. La firma è di Rachele Perinelli, moglie di Vincenzo Nibali. Parole forti, senza troppi giri di parole, che vanno a puntare l’indice nei confronti di chi sta prendendo di mira lo “Squalo dello Stretto” per gli scarsi risultati di questo suo Giro d’Italia.

Una moglie che si pone a difesa del marito e che vuole esprimere tutto il suo disappunto: “Ma tutti voi che vi accanite con i risultati di Vincenzo: lo fate per puro piacere agonistico o perchè il rispetto in questa società è una cosa dimenticata? Non vince più? Allora va accantonato e offeso come d’altronde lo si fa con gli anziani, con i bambini diversamente abili e con le persone che in questa società hanno difficoltà. Dovremmo imparare ad apprezzare un atleta che ci ha portato tra i primi del mondo con fatica e coraggio, rinunciando a tutto e andando oltre i suoi limiti fisici”.

Toni non certo accomodanti e parole, come detto, molto vigorose, forse anche troppo in alcuni passaggi, ma in questi casi non c’è nulla da giudicare, va solamente preso atto dello “sfogo” e capito. La moglie di Vincenzo Nibali si schiera al fianco del marito, sottolineando che, per qualche risultato non all’altezza, non si possono cancellare anni di trionfi e sacrifici. E questo, ovviamente, non fa una grinza.

Foto: Lapresse