La Bahrain Victorious si presenterà al via del Giro d’Italia 2021 con una formazione oltremodo competitiva. A guidare il sodalizio in questione saranno due baschi, vale a dire Mikel Landa, già terzo alla Corsa Rosa nel 2015 e quarto nel 2019, e Pello Bilbao, il quale l’anno scorso è giunto quinto mentre nel 2018 ha chiuso al sesto posto. Con due leader di questo rango, chiaramente, l’obiettivo per la Bahrain è conquistare il successo finale.

Al fianco dei due baschi ci saranno altri corridori d’alto profilo come l’azzurro Damiano Caruso, già ottavo al Giro del 2015 e decimo all’ultimo Tour de France, lo sloveno Matej Mohoric, vincitore di una tappa al Giro d’Italia del 2018, e l’elvetico Gino Mader. Chiudono la formazione il giapponese Yukiya Arashiro, lo spagnolo Rafa Valls e lo sloveno specialista delle cronometro Jan Tratnik.

Queste le dichiarazioni rilasciate oggi dal leader Mikel Landa e riportate dal sito della Bahrain Victorious: “Sono soddisfatto del mio stato di forma attuale. Dopo il Giro dei Paesi Baschi mi sono preso qualche giorno di riposo, e, in seguito, ho trascorso alcune settimane in altura sul Teide. Avevo ottime condizioni e ho lavorato sodo e molto bene. Mi sento molto bene ora e credo di essere in perfetta forma per il mio obiettivo principale della stagione 2021. Mi sono sempre trovato a mio agio sulle strade della Corsa Rosa. I miei migliori risultati sono stati un terzo nel 2015 e un quarto nel 2019. Ho anche vinto due tappe al Giro 2015. Penso che abbiamo una squadra eccezionale, quindi credo che sarà un mese molto, molto buono“.

Il sodalizio del Bahrain, pur esistendo da pochi anni, è già arrivato due volte sul podio della Corsa Rosa, nel 2017 e nel 2019, in ambedue le occasioni con Vincenzo Nibali. Tuttavia, la squadra della nazione mediorientale non ha ancora mai vinto il Giro d’Italia e quest’anno ha un’occasione molto ghiotta per riuscire a sbloccarsi sulle strade del grande giro nostrano.