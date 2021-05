Sarà una Deceuncink-Quick Step dalle grandi ambizioni quella che ritroveremo alla partenza del Giro d’Italia 2021 sabato 8 maggio a Torino. L’anno scorso la corazzata belga ha sfiorato la conquista della Corsa Rosa con Joao Almeida, ed è pronta a ripetersi anche in questo 2021 ancora una volta con il portoghese, e soprattutto con un ritrovato Remco Evenepoel.

Nel 2020, João Almeida ha fatto il suo debutto in una grande corsa a tappe proprio al Giro, concludendo l’edizione come una delle più grandi rivelazioni grazie a tre settimane a dir poco incredibili, che lo hanno visto portare l’iconica maglia rosa per ben 15 giorni consecutivi, prima di chiudere la Corsa Rosa con un più che onesto quarto posto. Ora il portoghese tornerà al via del Giro sperando di essere di nuovo uno dei protagonisti, anche se riconosce che il percorso potrebbe rivelare una corsa molto diversa da quella passata.

“L’anno scorso è stato un Giro incredibile. Il team ha fatto uno sforzo enorme in quelle che sono state tre settimane incredibili ma allo stesso tempo difficili – ha dichiarato Almeida – Abbiamo lottato per un buon risultato e alla fine sono arrivato quarto in classifica generale. Vorrei essere di nuovo al vertice, lottare per un bel risultato e mantenere un buon feeling, che è la cosa più importante. Se tutto andrà bene, otterremo dei bei risultati. Quest’anno le tappe di montagna giocheranno un ruolo più importante nel risultato finale, il che significa che la costanza sarà la chiave di tutto”.

Dopo essere stato costretto a posticipare il suo debutto in un grande giro la scorsa stagione, a causa della tremenda caduta del Giro di Lombardia, Remco Evenepoel è pronto per fare la sua prima apparizione in una gara di tre settimane. Il Giro segnerà la sua prima competizione della stagione, a cui il 21enne belga guarda molto avanti: “Sono felice di correre di nuovo dopo un periodo così lungo durante il quale ho lavorato duramente per essere pronto per il mio primo grande giro – ha affermato Evenepoel – Sarà la mia prima gara dallo scorso agosto, e questo significa che avremo bisogno di vedere come reagirà il mio corpo. Lo capiremo giorno per giorno e vedremo come andranno le cose. La cosa più importante è che sono tornato di nuovo con i miei compagni di squadra e lo staff, il che mi rende molto felice ”.

Il roster della Deceuninck-Quick Step per questo 104esimo Giro d’Italia verrà completato dal campione nazionale francese delle prove contro il tempo Rémi Cavagna, il promettente Mikkel Honoré, il vincitore di una tappa al Giro 2015 Iljo Keisse, James Knox, Fausto Masnada, terzo al Giro di Romandia che si è concluso ieri, e Pieter Serry.

“Andiamo al Giro con una buona squadra dopo una bellissima edizione 2020 dove João ha trascorso 15 giorni indimenticabili in maglia rosa – ha spiegato il ds della Deceuninck Davide Bramati – Ci saranno alcune tappe difficili già nella prima settimana, e non dobbiamo dimenticare la tappa di Montalcino, che avrà 35 chilometri di strade sterrate. Come ogni grande giro, l’ultima settimana sarà la più difficile e la più importante, prevedendo molte salite brutali. Nel complesso, ci aspettiamo una gara difficile, ma siamo tutti motivati ​​per questo ”.

