Quinta piazza nella cronometro, sesta in classifica generale per centesimi in favore di Daniel Martinez. Non è arrivata la top-5, ma il Giro d’Italia 2021 di Joao Almeida, soprattutto visto com’era partito, può essere ritenuto più che positivo.

Le parole del portoghese al termine della prova contro il tempo di Milano: “Nonostante sia arrivato qui dopo tre settimane difficili, mi sentivo abbastanza bene ed ero concentrato sul fare una buona cronometro, e sono contento del risultato, soprattutto su un percorso piatto come questo. Il sesto posto assoluto è un ottimo risultato e sono felice di essere tornato tra i primi 10 dopo l’edizione dello scorso anno”.

Prosegue: “Nel complesso, è stato un buon Giro d’Italia per me, una gara in cui ho imparato molto e dove ho potuto vedere i miglioramenti che ho fatto sulle grandi montagne, dove ho potuto stare con i veri scalatori”.

Foto: Lapresse