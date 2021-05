Giulio Ciccone farà di tutto per dimenticare in fretta la giornata di ieri, mercoledì 26 maggio 2021. Il ciclista azzurro, infatti, nella tappa numero 17 della Corsa Rosa è caduto nella discesa del Passo di San Valentino riportando una forte contusione alla zona lombare della schiena e alla mano sinistra. Un bollettino medico poco incoraggiante che, a quanto pare, è andato a peggiorare ulteriormente con qualche linea di febbre nel corso della notte.

A questo punto il corridore della Trek-Segafredo è stato costretto a ritirarsi dal Giro d’Italia nella mattinata odierna. Ma, come se non bastasse, per il ciclista classe 1996 è arrivata una ulteriore notizia che sa di beffa.

La giuria, rappresentata dai commissari UCI lo avevano penalizzato di 20″ in classifica generale perchè, nella tappa di ieri, avrebbe compiuto un rifornimento non autorizzato. Letteralmente, oltre il danno la beffa. Ad ogni modo Giulio Ciccone non ha preso il via alla diciottesima frazione, la Rovereto-Stradella, e la penalizzazione è andata quindi in archivio.

Foto: Lapresse