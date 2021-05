Filippo Zana è stato uno dei grandi protagonisti della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2021 con arrivo a Stradella. Il successo è andato a uno strepitoso Alberto Bettiol che con un numero di pura potenza ha strabiliato tutto. Il corridore della Bardiani-CSF-Faizanè ha provato a giocarsi le sue carte chiudendo in settima piazza.

Il 22enne nativo di Thiene ha raccontato le sue emozioni in un lungo intervento, come riporta cyclingpro.net, nel quale ha espresso la sua soddisfazione: “Quando sei in fuga può andare bene come può male, può succedere di tutto, ero concentrato sulla gara per fare bene, pensavo solo a quello. Si sa che se sei lì puoi far bene, poi come va va. Nei prossimi giorni sicuramente ci riproveremo, sia io che la squadra, e speriamo di far bene“.

Per Zana si tratta del secondo Giro d’Italia in carriera e la differenza da quello precedente, almeno secondo il ciclista della Bardiani, si vede chiaramente: “Questo è il mio secondo Giro d’Italia e la differenza con lo scorso anno si sente. Quest’anno sono andato un po’ in crescita, invece l’anno scorso andavo e basta. Quest’anno siamo venuti per giocarcela e anche oggi eravamo lì a giocarci una bella tappa e quindi penso che ci sia stato un miglioramento e speriamo di continuare così. Sicuramente ora è importante fare anche dei risultati, che sono una prova tangibile“.

Il settimo posto della frazione di ieri rappresenta per il giovane Zana un punto di partenza importante: “Ce l’abbiamo fatto ed è andata anche bene con questo settimo posto. Il bilancio della giornata è sicuramente positivo e poi dà morale, anche alla squadra, siamo lì e speriamo di fare bene anche nelle prossime tappe”.

