Giro d’Italia 2021, Filippo Ganna: “La maglia rosa sarebbe importante”

Cresce l’attesa per l’edizione numero 104 del Giro d’Italia. Il via della Corsa Rosa sarà da Torino, con la cronometro iniziale di quasi 9 km nel capoluogo piemontese. Un inizio che può subito far capire lo stato di forma degli uomini di classifica e soprattutto c’è grande attesa per i colori azzurri, visto che Filippo Ganna si presenta ai nastri di partenza come l’uomo da battere in questa prima corsa contro il tempo.

Il Campione del Mondo in carica ha messo nel mirino la prima maglia rosa. Il corridore del Team Ineos è reduce dal Giro di Romandia, dove non ha brillato nel prologo iniziale e nella crono finale, ma arrivava da settimane di allenamenti molto duri e la condizione non era ottimale.

Queste le parole di Pippo Ganna proprio alla vigilia della crono di Torino: “Speriamo di non deludere nessuno. Le gambe non possono essere al 100%. Abbiamo recuperato bene dal Romandia. Speriamo di prendere questa maglia che è davvero importante”

Ganna ha già indossato per primo lo scorso anno la maglia rosa, trionfando nella cronometro iniziale da Monreale a Palermo. L’obiettivo è quello di ripetersi sulle strade piemontesi e regale immediatamente una grande gioia ai tifosi italiani, che aspettano con trepidazione l’inizio della corsa più amata d’Italia.

FOTO LaPresse