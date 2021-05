È un Egan Bernal super aggressivo quello che affrontato con grande piglio, freddezza e voglia di regalare bagarre, il tremendo traguardo di Sestola, e soprattutto l’infernale GPM del Colle Passerino che ha fornito delle belle risposte in merito alla situazione dei big che si contenderanno il Giro d’Italia 2021.

Dopo un estenuante lavoro della sua Ineos Grenadiers, il colombiano, vincitore del Tour de France 2019, ha fornito la migliore risposta possibile a tutti coloro che mettevano in dubbio le sue condizioni pre Corsa Rosa. Quello odierno è stato un primissimo e importante test per tutti quanti, e a cui Bernal ha risposto con forza e decisione senza mai tentennare. Dopo essersi piazzato 11° al traguardo, anche se la vittoria di tappa non era più possibile, Bernal ha guadagnato 19 posizioni complessive e una decina di secondi su diversi big.

“Sono qui per divertirmi e per ritrovare l’autostima che avevo nel 2019 – ha dichiarato Bernal nel dopotappa – Una giornata come quella odierna, soprattutto viste le condizioni meteorologiche, mi ha rimesso sulla buona strada. Non ho avuto alcun tipo di problema, e avevo le gambe per seguire gli altri quando hanno attaccato, per poi provare io stesso”.

Foto: Lapresse