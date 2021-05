Sarà il colombiano Egan Bernal il capitano della INEOS Grenadiers che prenderà parte al Giro d’Italia 2021, il cui inizio è previsto l’8 maggio a Torino. Il corridore sudamericano ha grandi ambizioni per la Corsa Rosa e il desiderio è quello di mettere da parte i brutti ricordi legati ai problemi fisici del passato e di dimostrare sulle strade del Giro il proprio valore.

“Mi sento bene, non ho paura di affrontare questa corsa e spero di ritrovare la fiducia e la gamba giusta visto che il 2020 è stato complicato“, ha sottolineato il colombiano a L’Equipe. “Sarà una gara complicata e tutte le tappe meritano attenzione, già dalla cronometro di sabato. Se si vuol vincere non è concesso perdere troppo tempo e io fin dal primo giorno darò quello che ho per centrare questo obiettivo“, ha aggiunto Bernal.

Un percorso che a detta del ciclista della INEOS si adatta alle sue caratteristiche, ma a fare la differenza sarà l’atteggiamento: “Correrò in maniera aggressiva perché ormai nel ciclismo moderno si deve avere questo approccio. Lo si può notare nel modo di competere di corridori come Alaphilippe. Siamo una squadra attrezzata per guidare la corsa“.

E poi per Egan è una sorta di ritorno a casa, vista la sua esperienza in Italia quando correva nell’Androni Giocattoli – Sidermec nel biennio 2016-2017: “Ho molti amici qui e sono felice di correre in Italia, spero di fare bene“.

Foto: LaPresse