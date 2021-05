La Eolo-Kometa, la professional italiana guidata da Ivan Basso e Alberto Contador, ha presentato oggi gli otto corridori con cui prenderà parte al Giro d’Italia 2021. I due leader del team saranno due italiani, vale a dire Edward Ravasi, il quale proverà a giocarsi le sue carte nelle tappe d’alta montagna, e Manuel Belletti, l’uomo veloce del sodalizio che cercherà di dire la sua negli arrivi a ranghi compatti.

Oltra ai sopraccitati ci saranno anche l’esperto Francesco Gavazzi, il talentuoso Vincenzo Albanese, il quale va in cerca di riscatto dopo una serie di stagioni deludenti in maglia Bardiani, il puncheur ungherese Marton Dina, che sicuramente vedremo sovente in fuga, lo scalatore Lorenzo Fortunato, il giovane Samuele Rivi e il britannico Mark Christian.

Il sodalizio guidato da Basso e Contador è alla sua prima partecipazione in assoluto a un grande giro. L’obiettivo principale sarà riuscire a mettersi in mostra e far vedere che l’invito ricevuto da RCS è stato ampiamente meritato. Il sogno, invece è un successo di tappa.

Foto: Atila Madrona – comunicato stampa Eolo-Kometa