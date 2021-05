Nel Giro d’Italia 2021 vinto da Egan Bernal, ci sono grossi meriti anche di Daniel Martinez. Il colombiano della Ineos-Grenadiers ha ricoperto il doppio ruolo di luogotenente della maglia rosa e di corridore di classifica, chiudendo al quinto posto della generale dimostrandosi uno dei più forti in salita durante queste tre settimane.

Il venticinquenne è soddisfatto del suo lavoro, soprattutto della sua tenuta fisica: “Mi sono reso conto che posso competere in corse di tre settimane. Sapevo di poter far bene in corse di una settimana, ma mi chiedevo se potessi entrare fra i primi 10 di un grande giro. Mi sono concentrato e ho lavorato su questo e credo che sia andata molto bene. Sono sorpreso perché nelle ultime settimane di solito perdo qualcosa e questa volta è successo il contrario, sto migliorando”.

Martinez ha poi sottolineato la bravura di Bernal nel vincere il Giro e ricordando anche il suo unico momento di difficoltà a Sega di Ala: “Lo ha vinto grazie al suo talento e alla sua qualità. Ha avuto solo un momento critico e io ero al suo fianco; ma per me Egan non era in crisi, Yates si è solo dimostrato più forte quel giorno. Abbiamo avuto un po’ di spavento, ma nemmeno così tanto”. Il colombiano ora può godersi un momento di sereno riposo, e non ha ancora chiari i suoi movimenti per il futuro: “Sto ancora lavorando e migliorando giorno dopo giorno, vediamo cosa accadrà in futuro”.

Foto: LaPresse