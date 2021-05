Dopo l’uscita di scena di Mikel Landa è diventato Damiano Caruso il capitano della Bahrain-Victorious al Giro d’Italia 2021. L’azzurro ha risposto presente in ogni tappa e attualmente si trova in terza piazza nella classifica generale a 1’51” dalla maglia rosa indossata da Egan Bernal.

In molti si chiedono se Caruso è pronto a sfruttare la più grande occasione della sua carriera. Finalmente, smessi i panni da gregario, avrà la possibilità di giocarsi le sue carte nella Corsa Rosa. Il siciliano è sicuro di riuscire ad esprimersi al meglio sognando il podio, così come ha confessato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta, soprattutto dopo la convincente prestazione nella tappa dello Zoncolan.

“Ho ancora più morale, credo maggiormente al podio. Ho tutte le carte in regola per potermelo giocare. Le due tappe che ci aspettano sono molto insidiose prima del riposo, verso Cortina c’è pure anche l’incognita neve. Milano non è lontana ma c’è tanto da fare. L’imperativo è restare concentrati e continuare con questa filosofia“.

Un modo di fare umile e propositivo che ha portato Caruso a lottare per il podio di questo Giro d’Italia. Il ciclista della Bahrain-Victorious è il migliore azzurro nella classifica generale, anche se alle spalle di Bernal sono tutti molto vicini. Di certo un risultato nella top-5 ripagherebbe i tanti sforzi e i tanti sacrifici del siciliano in una vita da gregario.

Foto: LaPresse