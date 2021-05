L’Ag2r Citroen si presenterà al via del Giro d’Italia 2021 con una formazione pensata per andare a caccia di successi parziali. Il sodalizio francese, infatti, non ha né un leader per le volate di gruppo né un uomo che possa aspirare al trionfo finale, ma schiera tanti corridori di qualità che possono ottenere ottimi risultati andando in fuga. Tra i nomi di spicco del team transalpino c’è sicuramente l’azzurro Andrea Vendrame, il quale ha sfiorato la vittoria di tappa, due anni fa, a San Martin di Castrozza e alla Corsa Rosa dell’anno passato è arrivato tra i primi sei in quattro frazioni.

Vendrame è un corridore molto veloce, capace di piazzarsi appena dietro agli sprinter puri nelle volate di gruppo. Il veneto, però, è anche forte in salita, tanto che, come scritto in precedenza, ha sfiorato il trionfo a San Martino di Castrozza e, oltretutto, l’anno scorso fu anche quinto sul Sestriere. Stante le sue qualità, dunque, Andrea potrebbe anche fare un pensierino alla maglia ciclamino della classifica a punti.

Al fianco di Vendrame ci saranno due ottimi scalatori quali i transalpini Geoffrey Bouchard e Clément Champoussin. Il primo, quest’anno, è arrivato undicesimo al Tour of the Alps e quindicesimo all’UAE Tour. Inoltre, nel 2019 ha conquistato la classifica dei GPM alla Vuelta. Il secondo, che è un classe 1998, è una delle grandi speranze del ciclismo francese. Già nel 2020, Champoussin, si era ben comportato sulle salite della Vuelta e in questa stagione ha ottenuto ottimi risultati come il quarto posto al Trofeo Laigueglia e il secondo alla Faun-Ardèche Classic.

Completeranno la formazione un nobile decaduto del ciclismo francese quale Tony Gallopin, in passato vincitore di una Clasica de San Sebastian e di tappe a Tour e Vuelta, i transalpini Alexis Gougeard e François Bidard, lo statunitense Larry Warbasse e il fiammingo Lawrence Naesen, fratello del più famoso Oliver.

Foto: Lapresse