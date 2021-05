Lo sport italiano opta per la continuità. Giovanni Malagò, presidente uscente, è stato rieletto numero uno del Coni durante il Consiglio Nazionale Elettivo in corso a Milano.

Malagò, al terzo mandato, si aggiudicato la prova elettiva, prevalendo nel confronto con l’ex presidente della Federciclismo Renato Di Rocco e l’ex atleta Antonella Bellutti (bicampionessa olimpica di ciclismo). Il riconfermato presidente ha ricevuto 55 voti, con 13 voti a Di Rocco e 1 a Bellutti, con una scheda bianca e una scheda nulla. Al raggiungimento del quorum di 38 voti, la platea ha reso omaggio al vincitore con un sentito applauso. A presiedere il Consiglio c’era Franco Carraro, ex n.1 dello sport italiano dal 1978 al 1987.

“Sarà il mio terzo mandato, sarà anche l’ultimo. Non mi risparmierò nel mio ruolo. A chi ha votato per Di Rocco e Bellutti dico che cercherò di fare il possibile per raccontargli che insieme si può scrivere una nuova pagina di storia dello sport italiano e del Coni e arrivare a un traguardo, essere più prestigiosi, forti e credibili in questi momenti di tempesta. Ringrazio tutti, anche i due miei avversari, solo elettorali, che mi hanno dato lo stimolo per essere credibile verso tutti voi“, le parole di Malagò

“In questi anni ho ricevuto tante proposte per fare cose belle e prestigiose, non le ho mai prese in considerazione per due motivi: il primo perché ho preso l’impegno verso quelle persone che, anche nei momenti più complicati di questo quadriennio, avevano fiducia in me. Per questo penso sia necessario andare avanti. Le seconda perché per me non esiste un ruolo, non mestiere, più bello di presidente del Coni: siete la mia famiglia, mi troverete sempre dalla vostra parte. Viva l’Italia“, la chiosa del rieletto presidente del Coni.

Foto: LaPresse