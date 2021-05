L’Italia si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma tra meno di due mesi, e contestualmente sta già dando un occhio ai Giochi di Parigi 2024. Contemporaneamente c’è anche una Nazionale che nasce in vista del futuro più lontano. La ginnastica artistica, soprattutto al femminile, è uno sport molto giovane ed è in tenera età che si inizia a studiare con la speranza di affacciarsi sul palcoscenico internazionale. I Campionati Italiani Allieve, disputati nel weekend a Fermo, rappresentano uno spaccato di quello che potrebbe essere il nostro Paese a livello ginnico tra qualche anno. Sono infatti scese in pedana le ragazze del 2009 e del 2010, il livello tecnico è stato interessante e i riscontri sono stati convincenti.

Nella categoria A4 (classe 2009) ha vinto Emma Fioravanti col punteggio complessivo di 78.775: 20.175 al volteggio, 19.250 alle parallele asimmetriche, 20.850 alla trave, 18.500 al corpo libero. Si utilizza un codice differente rispetto a quello di juniores e seniores, i punteggi sono dunque più elevati: non si possono fare paragoni in base agli score, ma è importante vedere evoluzioni e movimenti di cui sono capaci queste giovane ginnaste. Alle spalle dell’atleta della Forza e Coraggio di Milano si sono piazzate Aurora Ceccato (76.525 con i colori della Junior 2000) e Dalila Boccanera (74.775 col body di Civitavecchia). Appena giù dal podio Alice Cesaroni (73.950, Le Ginnaste), Rebecca Aiello (73.400, Gal Lissone), le due ginnaste della Brixia Brescia (Sofia Vitali con 73.125, Giorgia Castoldi con 73.025).

Nella categoria A3 (classe 2010) si è invece imposta Alessia Carol Cortellino con 95.200 punti: 19.050 al volteggio, 19.000 alle parallele, 18.650 alla trave, 18.700 al corpo libero, 19.800 ai cinghietti (sono propedeutici agli staggi, si utilizzano in gara fino a questo livello). La portacolori della Ginnastica Cernuschese ha dominato la gara davanti a Elisa Facchini (92.700 per l’atleta della Ginnastica Trento) e a Nimoe Fiaschini (90.467 per l’esponente di Civitavecchia). Federica Di Lauro (Diada Sport) resta giù dal podio per appena cinque centesimi (90.417), appena dietro Eleonora Calaciura (89.783, Fides), Ginevra Facciolini (89.550, San Giuseppe) e Greta Pomponi (88.983, Ginnastica Heaven).

Foto: Federica Salvatelli