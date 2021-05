Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Pesaro 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Nel weekend del 28-30 maggio si disputerà l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021 di ginnastica ritmica. A ospitare l’atto conclusivo della competizione sarà la Vitifrigo Arena di Pesaro, storica location per il massimo evento itinerante di questo sport. L’appuntamento in Italia è tra i più sentiti da parte delle atlete ed è uno dei più prestigiosi in assoluto, quest’anno è stato ricollocato nella sua tradizionale finestra primaverile dopo i problemi legati all’emergenza sanitaria e sarà crocevia determinante verso gli Europei di inizio giugno e le Olimpiadi di Tokyo, ormai distanti meno di due mesi.

L’Italia vuole regalare grandissime emozioni. Le Farfalle, reduci dai podi conquistati a Baku tre settimane fa, puntano a festeggiare anche in casa. Alessia Maurelli e compagne hanno tutte le carte in regola per ben figurare, devono ritrovare la giusta confidenza con la pedana e stanno studiando per farsi trovare pronte ai Giochi, dove si andrà a caccia di una medaglia. Ricordiamo che a Tokyo è previsto soltanto l’all-around, le Finali di Specialità non sono prova olimpica e non assegnano allori a cinque cerchi. Grande attesa anche per le individualiste, ovvero la giovane Sofia Raffaeli che nelle prime due tappe è salita più volte sul podio e Alexandra Agiurgiuculese, grande protagonista a Baku.

Saranno presenti tutte le stelle del panorama internazionale: Russia, Bulgaria, Bielorussia, Azerbaijan, Israele, Giappone, Ucraina, Spagna. Il meglio del circuito sbarca a Pesaro, il livello sarà lo stesso che vedremo alle Olimpiadi e dunque non si potrà perdere nemmeno un minuto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021 di ginnastica ritmica che andrà in scena a Pesaro.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A PESARO: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 28 MAGGIO:

10.00-18.20 All-around individuale, prima parte (cerchio e palla)

19.00-20.50 All-around gruppi, prima parte (5 palle)

SABATO 29 MAGGIO:

10.00-18.20 All-around individuale, seconda parte (clavette e nastro)

19.00-20.50 All-around gruppi, seconda parte (3 cerchi/4 clavette)

DOMENICA 30 MAGGIO:

14.10-18.30 Finali di Specialità (individuale e gruppi)

COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A PESARO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Gli all-around di venerdì e sabato saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica.

Le Finali di Specialità della domenica saranno trasmesse in diretta tv su LA7 e in diretta streaming su la7.it.

Foto: Federginnastica