Ginnastica, quanto vale il nuovo salto di Simone Biles? D Score da record per lo Yurchenko-doppio carpio

Simone Biles ha superato ancora una volta i limiti dell’umano e, dopo tanti movimenti inventati da “zero” per riscrivere la storia della ginnastica artistica, ha sfondato un nuovo muro che sembrava poter resistere per tanti decenni a venire: il letteralmente impossibile Yurchenko-doppio carpio al volteggio. Un salto proibitivo per le donne, tanto che mai nessuna prima di lei aveva nemmeno pensato di poterlo allenare. Si tratta di un elemento che è nelle corde soltanto di alcuni uomini, in virtù di una fisicità differente. La statunitense, però, non si ferma di fronte alle barriere e le supera con estrema disinvoltura, regalando magie che resteranno scolpite per le generazioni che si cimenteranno con la Polvere di Magnesio nel prossimo futuro.

Quanto fatto ieri notte agli US Classic, al ritorno in gara dopo diciannove mesi di assenza dalle pedane a causa della pandemia, riscrive i connotati di questo sport e lo proietta in una nuova frontiera. La fuoriclasse statunitense ha eseguito perfettamente un salto allenato duramente durante la lunga sosta e studiato in ogni singolo dettaglio. La 24enne è stata impeccabile alla tavola e ha spostato l’asticella verso nuovi confini. Ma quanto vale il nuovo elemento di Simone Biles?

I giudici lo hanno premiato con un roboante 6.6 di D Score: è diventato il movimento più difficile in questa specialità, due decimi in più rispetto al mitico Produnova (ribaltata, doppio salto avanti raccolto) e al Biles I. Stiamo parlando di una gara nazionale, per poter essere riconosciuto a tutti gli effetti come suo elemento ed entrare nel Codice dei Punteggi dovrà eseguirlo durante un evento internazionale (alle Olimpiadi, ad esempio): una mera formalità.

Simone Biles ha addirittura raggiunto il vertiginoso punteggio complessivo di 16.100 (9.5 per l’esecuzione), sfondando il muro dei 16 punti col nuovo CdP, impresa ai limiti del surreale. Va ricordato che la fuoriclasse di Columbus ha ideato anche altri elementi originali, tra cui spiccano i due al corpo libero (doppio salto mortale con mezzo avvitamento, doppio salto mortale con triplo avvitamento) e l’uscita in Tsukara avvitato alla trave.

Foto: Lapresse